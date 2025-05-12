Çeşme'de Tuvalet 100 TL! Sosyal Medya Ayakta: 'Şaka mı Bu!'
Çeşme'de tuvalet ücretinin 100 TL olduğu iddiası sosyal medyayı salladı! "Şaka mı bu?" tepkileriyle gündeme oturan fahiş fiyat, turizm bölgelerindeki fiyat tartışmalarını alevlendirdi.
Buse Yılmaz
Türkiye'nin turizm bölgelerindeki fahiş fiyatlar uzun süredir gündemden düşmüyor. Özellikle havaların ısınmasıyla dolmaya başlayan tatil bölgelerinden haberler gelmeye devam ediyor. son fahiş fiyat haberi ise İzmir'in Çeşme ilçesinden geldi.
Çeşme'deki bir tuvalet ücretinin 100 TL olduğuna dair paylaşılan bir görsel sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan fotoğrafa tepkiler art arda geldi. Söz konusu fotoğraf ilk olarak "Tuvalete gidilecek gibi değil" notuyla paylaşıldı.
Sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı tepkiler şöyle:
- "WC için “100 numara” tabiri kullanılır. Ona uygun olsun diye yaptılar herhalde."
- "Sonra ağlıyorlar, turizm bitti, herkes yurtdışına gidiyor tatil için diye. Size müstahak hepsi."
- "Sonra ağlamayın sezon bomboş geçti diye."
- "Şaka mı bu?"
- "Çeşme lirası Türk Lirasını geçmiş."
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