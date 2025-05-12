Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Borsayı Hareketlendirdi, ASELSAN Hisseleri Sert Düştü

Kara ve silah sistemleri, füze savunma çözümleri, askeri haberleşme altyapıları, komuta kontrol mekanizmaları, güdüm teknolojileri ve insansız sistemler başta olmak üzere, kara elektro-optik donanımlardan radara, elektronik harp uygulamalarından kripto teknolojilerine kadar geniş bir alanda yerli ve özgün çözümler üreten ASELSAN çakıldı.

Güne genel olarak pozitif bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da, PKK'nın silah bırakma kararının ardından birçok sektörün hisseleri değer kazandı. Ancak, kara ve silah sistemleri, füze savunma çözümleri, askeri haberleşme altyapıları gibi geniş bir yelpazede savunma sanayine yönelik yerli ve özgün çözümler üreten ASELSAN'ın hisseleri bu olumlu havadan nasibini almadı.

ASELSAN HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ: KAYIP YÜZDE 8'İ AŞTI

Savunma sanayi sektörünün önde gelen temsilcisi ASELSAN'ın Borsa İstanbul'daki performansı, gün içinde belirgin bir şekilde geriledi. Şirketin hisselerindeki değer kaybı, an itibarıyla yüzde 8'in üzerine çıkarak yatırımcıların dikkatini çekti.

PİYASALARDA SAVUNMA SANAYİ HİSSELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Piyasa analistleri, terör örgütünün silah bırakma kararının savunma sanayi şirketlerinin hisse performansına yönelik etkilerinin önümüzdeki süreçte de devam edebileceği yönünde değerlendirmeler yapıyor. Güvenlik risklerinin azalması beklentisiyle, savunma harcamalarında olası bir düşüşün bu şirketlerin karlılıklarını etkileyebileceği öngörülüyor.

Bu durumun, yatırımcıların ASELSAN gibi savunma sanayi şirketlerinin hisselerine yönelik bakış açısını değiştirebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi