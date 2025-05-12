Dolar Haftaya Nasıl Başladı?

Döviz kurları haftaya sakin başladı. İstanbul serbest piyasada dolar ve euro, cuma gününe kıyasla hafif düşüşle işlem görüyor. Dolar 38,7440 liradan, euro ise 43,5220 liradan satılıyor.

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Dolar Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro, yeni haftaya hafif düşüşle başladı.

Dolar, 38,7420 liradan alınıp 38,7440 liradan satılırken; euro 43,5200 liradan alınıp 43,5220 liradan işlem görüyor. Geçen hafta kapanışta dolar 38,7450 liradan, euro ise 43,7070 liradan satılmıştı.

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Kaynak: AA

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