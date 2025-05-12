Dolar Haftaya Nasıl Başladı?
Döviz kurları haftaya sakin başladı. İstanbul serbest piyasada dolar ve euro, cuma gününe kıyasla hafif düşüşle işlem görüyor. Dolar 38,7440 liradan, euro ise 43,5220 liradan satılıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar ve euro, yeni haftaya hafif düşüşle başladı.
Dolar, 38,7420 liradan alınıp 38,7440 liradan satılırken; euro 43,5200 liradan alınıp 43,5220 liradan işlem görüyor. Geçen hafta kapanışta dolar 38,7450 liradan, euro ise 43,7070 liradan satılmıştı.
Kaynak: AA
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