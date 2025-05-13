Mehmet Şimşek, Londra'da Temaslarda Bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gidiyor. Türkiye’nin ekonomik görünümünü ve reform programını aktaracak olan Şimşek, uluslararası platformlarda kapsamlı sunumlar yapacak. BNP Paribas ve EBRD etkinliklerine katılacak Şimşek’in, ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

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Mehmet Şimşek, Londra'da Temaslarda Bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı temasları kapsamında bugün Londra’da temaslarına başlıyor. 15 Mayıs’a kadar sürecek program çerçevesinde uluslararası finans çevreleriyle bir araya gelecek olan Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünü ve reform ajandasını aktaracak.

Şimşek, Avrupa’nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas tarafından düzenlenen Türkiye Konferansı’na katılarak kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek. Ardından yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler yaparak Orta Vadeli Program, mali disiplin adımları ve yatırım olanaklarına dair değerlendirmelerde bulunacak.

Londra programı kapsamında Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısına da iştirak edecek. Guvernörler Kurulu Genel Oturumu’nda başkan yardımcılığı görevini üstlenecek olan Şimşek, ayrıca “Türkiye Yatırım Görünümü” başlıklı özel panelde de konuşacak. Panelin soru-cevap bölümünde katılımcılarla doğrudan etkileşim kurarak Türkiye'nin yatırım ortamını farklı yönleriyle ele alacak.

Program çerçevesinde Şimşek’in bazı ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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Kaynak: AA

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