Doğurganlık Alarmı Meclis Gündeminde: Teşvik Mi, Dayatma Mı?

TÜİK'in 2024 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye'de doğurganlık hızı 1,48'e gerileyerek nüfus yenilenme eşiğinin altına düştü. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, bu verileri TBMM gündemine taşıyarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik bir soru önergesi sundu.

Dinçer, doğurganlık oranlarındaki düşüşü gerekçe göstererek hazırlanan teşvik politikalarının, kadını toplumsal yaşamdan dışlayarak ev içine hapseden bir anlayışı beslediğini söyledi.

Doğum oranlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen teşvik paketini eleştiren Dinçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından açıklanan destek programlarına tepki gösterdi. 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan her bir çocuk için yapılan parasal ödemelere değinen Dinçer, "Kadının birey olarak haklarını yok sayan, onu yalnızca ‘anne' rolüne hapseden bu plan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da artıracaktır" dedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

CHP'li Dinçer, teşviklerin ekonomik krizin altında ezilen vatandaşlar için gerçekçi çözümler sunmadığını belirtti. "Cüzi yardım ödemeleriyle çocuk yapmanın dayatılması ahlaki ve sosyal açıdan kabul edilemez" diyen Dinçer, kadınların yalnızca ev içi rollerle tanımlanmasına karşı çıktı.

Dinçer, önergesinde Bakan Göktaş'a şu soruları yöneltti:

-Doğum yardımına yasanın kabul edildiği 27 Mart 2025'ten bugüne kadar kaç başvuru yapıldı?

-Başvuruların kaçı 1 çocuklu, kaçı 2 çocuklu, kaçı 3 veya daha fazla çocukludur?

-Para yardımı dışında, Bakanlığınızın doğum oranlarını artırmaya yönelik başka ne tür projeleri bulunmaktadır?

-Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında kalabilmesi için kreş ve bakım evi gibi hizmetleri yaygınlaştırmayı planlıyor musunuz? Yoksa kadınların yalnızca evde çocuk bakması gerektiği yönündeki geleneksel anlayış mı esas alınıyor?