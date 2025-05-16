İletişim Başkanlığı Son Noktayı Koydu! 12 Yıl Ceza Alan 9 Ay Sonra Tahliye mi Olacak?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ‘Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak’ iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Yargı paketinin infaz düzenlemesi olduğu belirtilen açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi hesabından yaptığı açıklama ile basında yer alan ‘Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak’ iddiasını yalanladı.
12 YIL CEZA ALAN 9 AY HAPİS Mİ YATACAK?
Kurumun X hesabından yapılan açıklamada, yargı paketinin iddia edildiği gibi bir genel af değil, infaz düzenlemesi olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiası doğru değildir.
'İDDİALAR ASILSIZ'
Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, "cezasızlık algısına" neden olduğu tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir.
GENEL AF DEĞİL İNFAZ DÜZENLEMESİ
Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Yargı Paketi, iddia edildiği gibi bir genel af değil infaz düzenlemesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
Kaynak: Haber Merkezi