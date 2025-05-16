İletişim Başkanlığı Son Noktayı Koydu! 12 Yıl Ceza Alan 9 Ay Sonra Tahliye mi Olacak?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi hesabından yaptığı açıklama ile basında yer alan ‘Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak’ iddiasını yalanladı.

12 YIL CEZA ALAN 9 AY HAPİS Mİ YATACAK?

Kurumun X hesabından yapılan açıklamada, yargı paketinin iddia edildiği gibi bir genel af değil, infaz düzenlemesi olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiası doğru değildir.

'İDDİALAR ASILSIZ'

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, "cezasızlık algısına" neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir.

GENEL AF DEĞİL İNFAZ DÜZENLEMESİ

Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Yargı Paketi, iddia edildiği gibi bir genel af değil infaz düzenlemesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Kaynak: Haber Merkezi