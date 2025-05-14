Mehmet Şimşek Londra'dan Seslendi: Fesih Kararı Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programda enflasyonun düşüşe geçtiğini ve reformların süreceğini belirtirken, terörle mücadelenin sona ermesinin ekonomik etkilerine de dikkat çekti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yıllık toplantısında konuşan Şimşek, PKK'nın fesih kararının Türkiye ekonomisine etkilerini anlattı.

'PKK'NIN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 1,8 TRİLYON DOLAR'

Şimşek, son 50 yıldır PKK ile süren mücadelenin Türkiye'ye sadece güvenlik değil, ekonomik anlamda da ağır bir fatura çıkardığını belirtti. Bu maliyetin 1,8 trilyon dolara ulaştığını ifade eden Şimşek, PKK'nın fesih süreciyle birlikte bu yükün artık geride kalabileceğini vurguladı.

Şimşek, "Artık enerjimizi ve kaynaklarımızı terörle mücadeleye değil, kalkınmaya yönlendireceğiz. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz Türkiye'nin yeni büyüme motoru olacak. Bu sadece ülkemize değil, Suriye ve Irak dahil olmak üzere tüm bölgeye istikrar ve kalkınma getirecek" dedi.

Şimşek, terörle mücadelenin geride kalmasının yalnızca ekonomik büyümeye değil, Türkiye'nin demokratik algısına ve küresel itibarına da olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

'ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR'

Orta Vadeli Program'ın etkili şekilde işlediğini söyleyen Bakan Şimşek, enflasyonun yüzde 75'lik zirveden yüzde 38 seviyelerine düştüğünü ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Petrol fiyatlarının gerilemesi, sıkı para politikası ve harcama kontrolü gibi önlemlerin süreci desteklediğini kaydetti.

Şimşek, "Program çalışıyor ve patikasında ilerliyor. Ekonomik büyüme biraz yavaşlayabilir ama bu, sürdürülebilir ve kaliteli büyümenin önünü açıyor" diye konuştu.

'TÜM ÜLKE KAZANIR'

Terörle mücadele yükünün hafiflemesiyle kaynakların Doğu'ya yönlendirileceğini vurgulayan Şimşek, altyapı, istihdam ve teknoloji yatırımlarının Türkiye'nin doğusunda yeni bir ekonomik canlanma yaratacağını ifade etti. Bu dönüşümün Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonunu da destekleyeceğini belirtti.

Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde ivme kazandığını söyleyen Şimşek, AB ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun Türkiye'nin dış ticaret hacmini iki katına çıkarabileceğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek'in verdiği güçlü mesajlardan biri ise şu oldu:

"Terörsüz bir Türkiye sadece yatırımın önünü açmaz, barışın ve refahın yolunu da aralar. Türkiye'nin doğusu kalkınırsa, bölgeyle birlikte tüm ülke kazanır."

Kaynak: AA