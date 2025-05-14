Ev Kadınlarına Emeklilik Desteği: Devlet Katkılı Yeni Model Geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye ile Sağlık Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında yeni uygulamanın 2025 yılı Ekim ayında başlatılması planlanıyor. Sistemin tüm altyapısının tamamlanmasının ardından, 2028 yılı itibarıyla tam kapasiteyle devreye girmesi hedefleniyor.

PRİMİN ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN, MAAŞ PRİME GÖRE ARTACAK

Yeni düzenlemeye göre, isteğe bağlı sigorta sistemine dahil olan kadınların ödeyeceği primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Prim tutarı asgari ücret üzerinden belirlenecek. Daha yüksek prim ödeyen kadınlar, bu doğrultuda daha yüksek emekli maaşı alabilecek.

YENİ SİSTEMDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hazırlanan modele göre, aşağıdaki şartları taşıyan kadınlar bu destekten faydalanabilecek:

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlar

Sigortalı bir işte çalışmayanlar

18 yaşını doldurmuş olanlar

Zorunlu sigortalılık kapsamında olmayan işleri yürütenler

Gelir vergisinden muaf olduğunu belgeleyenler

MEVCUT SİSTEMDE DESTEK BULUNMUYORDU

Halihazırda ev kadınlarının emekli olabilmesi için kendi istekleriyle, tamamen bireysel olarak isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri gerekiyordu. Devletin herhangi bir katkısı olmadığı için bu yöntem çoğu kadın için mali açıdan sürdürülebilir olmuyordu. Yeni uygulamayla, devlet katkısının devreye girmesi sayesinde daha geniş bir kesimin sosyal güvenceye kavuşması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi