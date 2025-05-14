Kıdem Tazminatında Büyük Kan Kaybı: İsa Karakaş Emekli Olacakları Uyardı, Buna Dikkat Edin

YÜKSEK MAAŞLILAR İÇİN HER YIL 7 BİN TL’NİN ÜZERİNDE FARK OLUŞACAK

İsa Karakaş’ın hesabına göre, Temmuz sonrasına emekliliklerini erteleyen yüksek maaşlı çalışanlar, her hizmet yılı için yaklaşık 7 bin 465 TL daha fazla kıdem tazminatı alabilecek. Örneğin, şu anda 68 bin TL maaş alan bir çalışan emekli olduğunda her hizmet yılı için en fazla 46.655,43 TL alabilecek. Ancak Temmuz sonrası emeklilikte bu rakam yaklaşık 54.120 TL’ye yükselecek.