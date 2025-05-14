Kıdem Tazminatında Büyük Kan Kaybı: İsa Karakaş Emekli Olacakları Uyardı, Buna Dikkat Edin
Emeklilik planlaması yapan çalışanlar için kıdem tazminatı miktarında ciddi farklar doğurabilecek bir döneme girildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, özellikle Temmuz 2025 sonrasını işaret ederek, emekliliği bu tarihten sonraya erteleyenlerin maddi olarak daha avantajlı olacağını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İsa Karakaş’a göre, kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayında yeniden yükselecek ve erken emeklilik her yıl için binlerce liralık kayba yol açabilecek.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİYOR?
İsa Karakaş, İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı üst sınırının, en yüksek devlet memuruna ödenen yıllık emeklilik ikramiyesini aşamayacağını belirtti. Bu nedenle, memur maaşlarına yapılan artışlar kıdem tazminatı tavanını da doğrudan etkiliyor.
01 Ocak 2025 itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 TL’ye yükseldi. Ancak bu tutarın 01 Temmuz 2025’te memur maaşlarıyla birlikte yeniden güncellenmesi bekleniyor. Karakaş’a göre, bu güncellemeyle kıdem tazminatı tavanı yaklaşık 54.120 TL seviyesine çıkacak.
ENFLASYON VERİLERİ GÜNCELLEMENİN İŞARETİNİ VERİYOR
İsa Karakaş, TÜFE’ye göre yılın ilk 4 ayındaki kümülatif enflasyon farkının yüzde 13,37 olarak gerçekleştiğini, ancak memur maaşlarına yapılacak toplu sözleşme zammı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 15,5 ila yüzde 17 oranında bir artış beklediğini ifade etti. Bu artış doğrudan kıdem tazminatı tavanına yansıyacak.
YÜKSEK MAAŞLILAR İÇİN HER YIL 7 BİN TL’NİN ÜZERİNDE FARK OLUŞACAK
İsa Karakaş’ın hesabına göre, Temmuz sonrasına emekliliklerini erteleyen yüksek maaşlı çalışanlar, her hizmet yılı için yaklaşık 7 bin 465 TL daha fazla kıdem tazminatı alabilecek. Örneğin, şu anda 68 bin TL maaş alan bir çalışan emekli olduğunda her hizmet yılı için en fazla 46.655,43 TL alabilecek. Ancak Temmuz sonrası emeklilikte bu rakam yaklaşık 54.120 TL’ye yükselecek.
30 HAZİRAN ÖNCESİ VE SONRASI FARK YARATIYOR
Emeklilik işlemini 30 Haziran 2025 tarihinden önce tamamlayan çalışanların kıdem tazminatları mevcut tavan üzerinden hesaplanacak. Ancak 1 Temmuz 2025 ve sonrasında emekli olanlar için bu tavan güncellenmiş olacak. Bu da her ay yaklaşık 7 bin 465 TL’lik bir fark anlamına geliyor.
EMEKLİLİK TARİHİ TAZMİNATI BELİRLİYOR
Karakaş, emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Erken emeklilik, yüksek maaşlı çalışanlar için her ay 7 bin TL’den fazla maddi kayıp anlamına gelebilir” uyarısında bulundu. Bu nedenle çalışanların, kıdem tazminatlarını en üst seviyede alabilmeleri için emeklilik tarihlerini dikkatle planlamaları gerektiğini söyledi.