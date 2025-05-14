İki Hisseye Bir Ay Süreyle Kredili İşlem Yasağı Getirildi

BİR AYLIK YASAK KARARI UYGULAMAYA GİRDİ

Açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan önlem çerçevesinde BEGYO.E ve TUREX.E kodlu paylar, 14 Mayıs 2025 tarihli seans başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 13 Haziran 2025 seans sonuna kadar kredili işlemlere ve açığa satışlara konu olamayacak.