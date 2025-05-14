İki Hisseye Bir Ay Süreyle Kredili İşlem Yasağı Getirildi
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda iki şirketin hisselerine yönelik yeni bir tedbir uygulamaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. hisseleri için kredili işlem yasağı getirildiği duyuruldu.
BİR AYLIK YASAK KARARI UYGULAMAYA GİRDİ
Açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan önlem çerçevesinde BEGYO.E ve TUREX.E kodlu paylar, 14 Mayıs 2025 tarihli seans başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 13 Haziran 2025 seans sonuna kadar kredili işlemlere ve açığa satışlara konu olamayacak.
YASAKLAMA VOLATİLİTE NEDENİYLE ALINDI
SPK'nın yatırımcıları koruma amacıyla devreye aldığı VBTS sistemi, hisse senetlerinde olağandışı fiyat ve işlem hareketlerinin gözlenmesi durumunda geçici tedbir kararları alınmasını öngörüyor. Son karar, söz konusu iki hissenin işlem hacmi ve fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında alındı.