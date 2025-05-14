Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı! Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı?

Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna ise "Şu an bunları konuşmak için çok erken" cevabını verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP grup toplantısı öncesi milyonlarca çalışanı ilgilendirecek açıklamalarda bulundu. Işıkhan, emeklilere yönelik şu an bir çalışma olmadığını ve kamu işçilerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreçlerine odaklandıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna ise "Şu an bunları konuşmak için çok erken" cevabını verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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