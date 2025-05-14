Suç Örgütü İddiasıyla Gündeme Gelen Aziz İhsan Aktaş'a Bir Darbe Daha! Kamudan Dev İhale Alan Şirketleri İflasın Eşiğinde

Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla da yüz milyonlarca liralık kamu ihalesi ile gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Elif LPG ve Provek İlaç şirketleri, konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirket hakkında 2 aylık geçici mühlet verilmesini kararlaştırdı.

MAHKEMEDEN UZATMA KARARI ÇIKTI

Aziz İhsan Aktaş’ın açtığı konkordato davası kapsamında, mahkeme daha önce verilen üç aylık geçici mühlet süresinin uzatılmasına hükmetti. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, Elif LPG ve Provek İlaç Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi için 12 Mayıs 2025’ten itibaren 2 ay ek süre tanındı.

Aynı şekilde, Aziz İhsan Aktaş’a daha önce tanınan mühlet de 12 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı. Mahkeme ayrıca geçici konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine ve tedbir kararlarının sürdürüleceğine hükmetti. Dava, 11 Temmuz 2025 tarihinde görülecek.

KONKORDATO SÜRECİNİ TAKİP EDEN KOMİSERLER BELİRLENDİ

Dosyada yer alan bilgilere göre konkordato sürecini yürüten komiser heyetinde, icra ve iflas hukuku uzmanı Selçuk Öztekin’in yanı sıra yeminli mali müşavirler Hakan Taştan ve Sabit Selman Tunal görev alıyor.

İHSAN AKTAŞ İÇİN BİR GECEDE KANUN ÇIKARILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adı yolsuzluk dosyalarında geçen Aziz İhsan Aktaş hakkında daha önce dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özel, Aktaş’ın şirketinin Ortadoğu ve Balkanların en büyük akaryakıt istasyonunu açmak için kamu ihalelerine katıldığını, ancak gerekli izinleri alamayınca siyasî ilişkilerini devreye sokarak yasa değişikliği yaptırdığını ileri sürmüştü. Özel’e göre, 12 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Köy Kanunu'na son anda eklenen bir madde, Aktaş'ın projelerine özel olarak düzenlendi.

SİYASİ KUMPAS İDDİASI

Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve diğer bazı isimlerin de bu süreçte bir siyasi kumpasla karşı karşıya bırakıldığını savunmuştu. “Suçlu, yolsuz varsa bizden ayrı dursun. Ama bükemedikleri bileği polisin balyozuyla kırmaya çalışıyorlar” ifadeleriyle operasyonlara tepki göstermişti.