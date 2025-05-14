Akaryakıtta Zam Kasırgası: Benzinin Ardından Sıra Motorinde

Akaryakıtta kur ve vergi baskısıyla fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. Benzine gelen 1,50 TL’lik zammın ardından motorine de 1,30 TL zam geliyor. İşte 14 Mayıs 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta Zam Kasırgası: Benzinin Ardından Sıra Motorinde

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam olarak yansıdı. 14 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,50 TL zam gelirken, motorin için öngörülen 1,30 TL'lik artışın 15 Mayıs Perşembe günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sektör kaynakları, küresel piyasalardaki hareketliliğin ve iç piyasada art arda gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarının zamları kaçınılmaz hale getirdiğini belirtiyor.

Akaryakıtta Zam Kasırgası: Benzinin Ardından Sıra Motorinde - Resim : 1

Enerji ve ekonomi uzmanları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hem iç tüketimdeki artış hem de küresel petrol talebinin fiyatları yukarı yönlü baskılayabileceğine dikkat çekiyor. Bu da önümüzdeki dönemde yeni zamların kapıda olduğu anlamına geliyor.

Akaryakıtta Zam Kasırgası: Benzinin Ardından Sıra Motorinde - Resim : 2

GÜNCEL RAKAMLAR

Zamların ardından vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını internetten sıkça sorgulamaya başladı. 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,79 TL
Motorin: 44,22 TL
LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,65 TL
Motorin: 44,11 TL
LPG: 25,59 TL

Akaryakıtta Zam Kasırgası: Benzinin Ardından Sıra Motorinde - Resim : 3

Ankara

Benzin: 47,43 TL
Motorin: 45,05 TL
LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47,77 TL
Motorin: 45,38 TL
LPG: 26,04 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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