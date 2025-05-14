Altında Dalgalı Seyir Sürüyor: Gözler Perşembe Gününde

ABD ile Çin'in karşılıklı gümrük tarifelerini geçici olarak düşürmesi, altın piyasalarında baskı yarattı. Enflasyon verilerinin de beklentilerin altında gelmesiyle altının ons fiyatı geriledi. Uzmanlar destek ve direnç seviyelerine dikkat çekiyor.

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Altında Dalgalı Seyir Sürüyor: Gözler Perşembe Gününde

ABD ile Çin’in 90 günlüğüne karşılıklı gümrük tarifelerini azaltma kararı, küresel piyasalarda yatırımcı güvenini artırırken, altın fiyatlarında düşüşü tetikledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sürecin sonunda kalıcı bir anlaşma beklediğini açıklaması da piyasaları rahatlattı.

Aynı dönemde ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın temkinli duruşunu sürdürmesi, altın üzerindeki baskıyı pekiştirdi. Dün açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında yüzde 2,3 olarak gelmesi, yatırımcıların risk iştahını artırarak altının ons fiyatında düşüşü hızlandırdı.

Altında Dalgalı Seyir Sürüyor: Gözler Perşembe Gününde - Resim : 1

ONS ALTINDA KAYIP

Dün 3265 dolar seviyesine kadar çıkan altının ons fiyatı dün öğleden sonra ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanması ile düşüş eğilimine girdi. Altının ons fiyatı 3265 dolardan 3222 dolara gerileyerek yüzde 1,3’lük bir kayıp yaşadı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Öte yandan altın fiyatları için gözler Perşembe gününde. Yarın Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Ukrayna zirvesi ile Trump'ın Orta Doğu ziyaretinden çıkacak sonuçların altının seyrine yön vermesi bekleniyor.

Altında Dalgalı Seyir Sürüyor: Gözler Perşembe Gününde - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün altın fiyatları yine düşük seyrediyor. İşte 14 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatları...

Gram altın 4.024,54 TL
Çeyrek altın 6.700,00 TL
Yarım altın 13.399,00 TL
Tam altın 26.650,95 TL
Cumhuriyet altını 27.510,00 TL
Gremse altın 66.831,75 TL
ONS altın 3.225,73 Dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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