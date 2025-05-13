Konut Kredi Faizleri Aniden Uçtu! 1 Milyon Liranın Karşılığı Dudak Uçuklattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çerçevesinde bir süredir gerçekleştirdiği hamleleri dikkat çekiyor. Birçok kredi oranının yükseldiği fark edilirken, son olarak konut kredisi oranlarındaki dalgalanma da güncel verilerle gözler önüne serildi. Önceki hafta en düşük konut kredisi yüzde 2,59 iken bu hafta ise bu oranın yüzde 2,79 olduğu anlaşıldı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son veriler, 2 Mayıs ile sona eren haftada konut kredilerinin hacminin 559,26 milyar TL'den 562,61 milyar TL'ye çıktığını gösterdi. Böylece 1 haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 3,35 milyar TL artmış oldu.

500 BİN LİRALIK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Diğer yandan bankalar tarafından sunulan seçeneklerde geçen hafta en düşük konut kredi oranı yüzde 2,59 iken bu hafta yüzde 2,79'a çıktı. Bu hareketlilik sonrasında 500 bin TL'lik kredi tutarı 120 ay vade ile toplamda 1 milyon 737 bin 960 TL'lik bir ödemeye tekabül ediyor.

1 MİLYON LİRALIK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

1 milyon liralık bir kredi tutarı da 120 ay vade ile toplamda 3 milyon 475 bin 920 TL'lik bir ödemeye denk geliyor. Yeni faiz oranıyla birlikte 1,5 milyon TL'lik kredi tutarı ise 120 ay vade ile toplamda 5 milyon 213 bin 880 TL tutarında bir geri ödemeye dönüşüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi