Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 14 Mayıs Döviz Kurları…

Döviz piyasaları haftanın ortasında sakin bir seyir izliyor. Dolar/TL 38,80, Euro/TL ise 43,45 seviyelerinde yatay hareket ederken, yatırımcılar ve piyasa aktörleri gözlerini hem küresel gelişmelere hem de iç siyasi atmosfere çevirmiş durumda.

ABD ile Çin arasında yıllardır süregelen ticaret savaşı, geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılan müzakerelerle yeni bir aşamaya girdi. Taraflar, karşılıklı olarak uygulanan gümrük vergilerini geçici süreyle düşürme kararı alırken, bu adım piyasalarda olumlu karşılandı. Ancak bu yumuşama, doların küresel çapta güçlenmesine de zemin hazırladı.

Diğer yandan, Türkiye'de terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası siyasette yaşanan gelişmeler de piyasaların radarında. Uzmanlar, iç güvenlik algısının düzelmesinin ekonomik göstergeler üzerinde olumlu etki yaratabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi