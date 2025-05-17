Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Altın, Dolar, Euro, Borsa...

Bu hafta Borsa İstanbul yükselişle kapanırken, altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 2,96 değer kazanırken, gram altın yüzde 4,48 geriledi. Dövizde ise dolar sınırlı yükselirken, euro değer kaybetti. Yatırım fonlarında en çok kazandıran grup hisse senedi fonları oldu.

Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Altın, Dolar, Euro, Borsa...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,21 artış, avro/TL yüzde 0,63, altının gram fiyatı yüzde 4,48 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.516,86 puanı ve en yüksek 9.771,71 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,96 üstünde 9.668,36 puandan tamamladı.

ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 azalışla 3 bin 964 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,44 düşüşle 26 bin 809 liraya indi. Geçen hafta sonu 6 bin 951 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,47 azalarak 6 bin 640 liraya geriledi.

DOLAR ÇIKTI, EURO İNDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,21 artarak 38,8270 liraya çıkarken, euro yüzde 0,63 azalışla 43,4300 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, emeklilik fonları yüzde 1,31 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN 'HİSSE SENEDİ' FONLARI

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,94 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA

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