AKP'li İsimden Mansur Yavaş'a Suç Duyurusu

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında bazı ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gökçek'in başvurusunda, karton bardak alımıyla ilgili ihalelerde yasalara aykırı işlemler gerçekleştirildiği öne sürüldü. Dilekçede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "suçu bildirmeme" gibi çeşitli suçlamalara yer verildi.

Gökçek, başvurunun ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Yaptığı konuşmaları dinliyorum; 'Biz bunları muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka bu 140 milyon adet bardağın, 600 ton çöp torbasının, 2 bin 500 tane daksilin mutlaka gelip teslim edildiği depoların görüntülerinin olması lazım. İrsaliyelerde bu araç plakalarının yazması lazım. Bunlar, bizim söylediğimiz gibi şu anda 100 TIR'ın üstünde bir malzeme ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunların 5 TIR olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 TIR'a sığmayacağını bizzat gidip depolarda, yani bardak üreten yerlerin önündeki TIR'ların önünde çekimler yaparak ispatlayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA