AKP'li İsimden Mansur Yavaş'a Suç Duyurusu

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında karton bardak alımı ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

AKP'li İsimden Mansur Yavaş'a Suç Duyurusu

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında bazı ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gökçek'in başvurusunda, karton bardak alımıyla ilgili ihalelerde yasalara aykırı işlemler gerçekleştirildiği öne sürüldü. Dilekçede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "suçu bildirmeme" gibi çeşitli suçlamalara yer verildi.

Gökçek, başvurunun ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Yaptığı konuşmaları dinliyorum; 'Biz bunları muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka bu 140 milyon adet bardağın, 600 ton çöp torbasının, 2 bin 500 tane daksilin mutlaka gelip teslim edildiği depoların görüntülerinin olması lazım. İrsaliyelerde bu araç plakalarının yazması lazım. Bunlar, bizim söylediğimiz gibi şu anda 100 TIR'ın üstünde bir malzeme ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunların 5 TIR olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 TIR'a sığmayacağını bizzat gidip depolarda, yani bardak üreten yerlerin önündeki TIR'ların önünde çekimler yaparak ispatlayacağım" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş O İddialar Sonrası Harekete Geçti! AKP'li Osman Gökçek Tanık Olarak DinlenecekMansur Yavaş O İddialar Sonrası Harekete Geçti! AKP'li Osman Gökçek Tanık Olarak DinlenecekGüncel
Osman Gökçek'i Terleten Soru: Babasının Dinozorlarını O Bile SavunamadıOsman Gökçek'i Terleten Soru: Babasının Dinozorlarını O Bile SavunamadıSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Mansur Yavaş Osman Gökçek
Pizza Şefi Kan Donduran Cinayeti İtiraf Etti! Yaşlı Adamı Öldürüp Yemek Yapmış Pizza Şefi Kan Donduran Cinayeti İtiraf Etti!
Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor
Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor: İşte Siyah Çayın Tadını Unutturacak Sağlık Deposu Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor, Siyah Çayın Tadını Unutturuyor
Bakan Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Vandier'i ile Görüştü Bakan Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Vandier'i ile Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat, 'Daha İyi Fırsat' Diyerek Duyurdular Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat