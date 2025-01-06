Osman Gökçek'i Terleten Soru: Babasının Dinozorlarını O Bile Savunamadı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde, 2013 yılında Ankapark’a alınan dinozorlara 98,4 milyon TL ödenirken, aynı firmanın söz konusu dinozorları bugün 31,8 milyon TL’ye sattığı ortaya çıktı.

Söz konusu iddialar, Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Melih Gökçek’in oğlu ve AKP Ankara milletvekili Osman Gökçek’e soruldu. Basın toplantısında ABB’nin ihaleleri hakkında sorularını dile getiren Gökçek, babasının döneminde yapılan ve hiç kullanılamadan hurdalığa dönen Ankapark’a alınan dinozorlara ilişkin babasını savunamadı.

Gökçek, açıldıktan 7 ay sonra işletilememesi nedeniyle kapatılan Ankapark’ta fahiş fiyattan alınan dinozorlara ilişkin soruyu yanıtlarken, "Konunun muhatabı ben değilim" dedi.

Ankapark'ta kullanılan ve 2013 yılında 98,4 milyon ödenen dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları üçte biri fiyatına 31,8 milyon TL'ye sattığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: ANKA