Pizza Şefi Kan Donduran Cinayeti İtiraf Etti! Yaşlı Adamı Öldürüp Yemek Yapmış

Fransız bir pizza şefi, iki yıl önce işlediği korkunç cinayeti mahkemede itiraf etti. Şef 60 yaşındaki bir adamı öldürüp parçalarına ayırdığını ve bununla türlü yemeği yaptığını anlattı.

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Pizza Şefi Kan Donduran Cinayeti İtiraf Etti! Yaşlı Adamı Öldürüp Yemek Yapmış

Fransa'da yaşanan bir cinayet tüm dünyayı dehşete düşürdü. Pizza şefi Philippe Schneider ile sevgilisi Nathalie Caboubassy, 2023 yılında ortadan kaybolup bir daha haber alınmayan 60 yaşındaki Georges Meichler'in davasında hakim karşısına çıktı. Schneider, iki yıl önce bu cinayeti işlediğini itiraf etti. Şef, adamın hırsızlık için evine girdiğini ve bu sırada onu öldürdüğünü anlattı.

Nathalie Caboubassy, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürerken, Schneider, "Onu öldürüp parçalara böldüm, sonra da kafasını, ellerini ve ayaklarını yaktım. Kalan parçaları da etrafa dağıttım" sözleriyle kan donduran cinayeti anlattı. Schneider, adamın bazı parçalarını bir sebze türlüsü yapmak için pişirdiğini belirterek, "Nepal'de öğrendiğim dini ritüeli yapmak ve kokuyu gidermek için bunu yaptım" diye konuştu.

Pizza Şefi Kan Donduran Cinayeti İtiraf Etti! Yaşlı Adamı Öldürüp Yemek Yapmış - Resim : 1

PARÇALARI ARACINDA BULUNDU

Hakim karşısında ifade veren bir başka erkek ise "Şef benden et kemikten ayrılana kadar yemeği pişirmemi istedi. Bunun köpekler için olduğunu söyledi" dedi. Cinayeti ortaya çıkaran ise maktul Meichler'in kızının, babasından "tuhaf" bir mesaj alıp bunu polise bildirmesi oldu.

Kadın, babasının genellikle kendisine hiç mesaj atmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, birkaç gün sonra Schneider ve Caboubassy çiftini "kayıp" adamın aracından buldu. Schneider, Meichler'in kendisine aracını ödünç verdiğini iddia etse de, polis adamın parçalarını ve kanını araçta buldu.

Sanıkların cezalarına gelecek celselerde karar verilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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