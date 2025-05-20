Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'ya Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 25-27 Mayıs tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'ya Gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından yapılan açıklamada, Fidan’ın bu ziyaret kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geleceği ifade edildi.

Zakharova, iki bakan arasında yapılacak görüşmelerde Suriye, Libya, Güney Kafkasya ve Karadeniz'e ilişkin bölgesel gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alınacağını belirtti. Ayrıca, ikili ilişkilerde üst düzey temasların programının da gündemde olacağı vurgulandı.

Rus medyasının aktardığı bilgilere göre, Bakan Fidan’ın Moskova temaslarında bölgesel sorunlara dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunulması ve iş birliği alanlarının ele alınması planlanıyor.

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Kaynak: ANKA

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