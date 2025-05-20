Şirin Görüntünün Altında Büyük Tehlike! Apar Topar Toplatıldı

Her gün vatandaşın sağlığını ve canını tehlikeye tan pek çok ürün piyasaya sürülürken, güvenli ürünlere ulaşmak güç hale geldi.

Vatandaşın güvenilir ürünlere ulaşabilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) devreye sokuldu. Ticaret Bakanlığı bu mecraya yaptığı bildirimlere bir yenisini daha ekledi.

Bakanlığın bildiriminde Kayseri Melikgazi’de Arslan Plastik’in ürettiği ‘basamak’ta ciddi risk tespit edildi. Ürün testlerde başarısız oldu.

Ürünün kesik ve yaralama riski taşıdığı belirtilirken, söz konusu güvensizliğin nedeni olarak basamak ve platformların düşey statik yük testinde kırılması gösterildi.

Ürünün piyasada arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Alınan önlemin tarihi de 13 Mayıs 2025 olarak gösterildi.