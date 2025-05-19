Bakan Fidan, Belgrad'ta Sırp Mevkidaşı Duriç ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Belgrad’da Sırp mevkidaşı Marko Duriç ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Belgrad'ta Sırp Mevkidaşı Duriç ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde Fidan, Sırp mevkidaşı Marko Duriç ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinin ardından heyetler arasında da bir toplantı yapıldı. Görüşmeler sonrasında ise herhangi bir basın açıklaması yapılmadı.

Kaynak: ANKA

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