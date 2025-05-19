Kansere Yakalanan Biden'dan İlk Açıklama

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisi, Biden’a agresif prostat kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Biden’ın tahlillerinde geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunduğu ve yakın zamanda tedaviye başlayacağı açıklanmıştı.

'HEPİMİZİ ETKİLİYOR'

Gözlerin çevrildiği Biden’dan ilk açıklama geldi. Biden ‘Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak Biden'ın adına bir ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.

Biden'ın ofisi tarafından yapılan açıklamada kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı ifade edilmişti.

TRUMP MESAJ ATMIŞTI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump şu mesajı yayınlamıştı. Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz.

Kaynak: DHA