İktidara Yakın Yeni Şafak'tan Hande Yener'e Sansür! Hem Hedef Aldı Hem Blurladı

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, "Bizim bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz" diyen Hande Yener'i 'provokatör' diyerek hedef aldı. Yeni Şafak ayrıca Hande Yener'i blurladı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:

Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan ünlü şarkıcı Hande Yener, konserinde yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına yönelik protestolar ve bu protestolarda üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Yener, gençlere yönelik manifesto niteliğinde bir konuşma yaptı.

'BU DEVRİ ÇOK GÜZEL DEVİRECEĞİZ'

Konser sırasında seyircilere seslenen Yener, şunları söyledi:

“Bizim bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz. Bugünkü gençlerimizdeki sevgi, memleket sevdası, onlardaki dürüstlük, gerçeklik, bunu görmemek mümkün mü? Hepinize teşekkürler, varlığınız Türk varlığına armağan olsun. Yeni gelen nesil yeniden doğmamı sağladı. Müthiş ilgi alaka gösteriyorsunuz, herkese teşekkür ediyorum.”

İktidara Yakın Yeni Şafak'tan Hande Yener'e Sansür! Hem Hedef Aldı Hem Blurladı - Resim : 1

Hande Yener'in bu sözlerine destek olanlar kadar tepki gösterenler de oldu fakat iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi Hande Yener'i hedef alan bir habere imza attı. Haberi "Provokatör Hande Yener gençleri kışkırtmaya devam ediyor: Bu devri çok güzel devireceğiz" başlığıyla servis eden Yeni Şafak, Hande Yener'in sahnedeki videosuna da yer verdi fakat Yener'i blurladı.

İktidara Yakın Yeni Şafak'tan Hande Yener'e Sansür! Hem Hedef Aldı Hem Blurladı - Resim : 2

Etiketler
Hande Yener
Son Güncelleme:
Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi
Derin Dondurucudan Çıkan 11 Yıllık Cinayet! Sessiz Dehşet Evindeki Sırlar Tek Tek Ortaya Çıkıyor... Detayları Okurken Çok Şaşıracaksınız Sessiz Dehşet Evindeki Sırlar Tek Tek Ortaya Çıkıyor... Detayları Okurken Çok Şaşıracaksınız
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı
Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı
Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı
Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor
Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak