İktidara Yakın Yeni Şafak'tan Hande Yener'e Sansür! Hem Hedef Aldı Hem Blurladı

Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan ünlü şarkıcı Hande Yener, konserinde yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına yönelik protestolar ve bu protestolarda üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Yener, gençlere yönelik manifesto niteliğinde bir konuşma yaptı.

'BU DEVRİ ÇOK GÜZEL DEVİRECEĞİZ'

Konser sırasında seyircilere seslenen Yener, şunları söyledi:

“Bizim bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz. Bugünkü gençlerimizdeki sevgi, memleket sevdası, onlardaki dürüstlük, gerçeklik, bunu görmemek mümkün mü? Hepinize teşekkürler, varlığınız Türk varlığına armağan olsun. Yeni gelen nesil yeniden doğmamı sağladı. Müthiş ilgi alaka gösteriyorsunuz, herkese teşekkür ediyorum.”

Hande Yener'in bu sözlerine destek olanlar kadar tepki gösterenler de oldu fakat iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi Hande Yener'i hedef alan bir habere imza attı. Haberi "Provokatör Hande Yener gençleri kışkırtmaya devam ediyor: Bu devri çok güzel devireceğiz" başlığıyla servis eden Yeni Şafak, Hande Yener'in sahnedeki videosuna da yer verdi fakat Yener'i blurladı.