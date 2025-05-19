Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı

'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin üçüncü lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki ölümü hakkında soruşturma başlatıldı. Eski AKP Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, amcası Arif Ahmet Denizolgun’un öldürüldüğünü iddia etmişti. Denizolgun, cemaatin mevcut lideri Alihan Kuriş’in amcasını öldürdüğünü iddia ediyor.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
Son Güncelleme:
Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı

RIFAT KIRCI

Cemaatlerin kitleselleşip güç kazanmasıyla birlikte iç çatışmalara girmeleri gündem oluyor. İsmailağa’da Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün tasfiyesi, Menzil’de kardeşlerin girdiği miras kavgasıyla yaşanan bölünme ardından şimdi de Süleymancılar olarak bilinen cemaat gündemde yerini aldı. Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu ve Eski AKP Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun’un iddiaları ardından cemaate yönelik soruşturma başlatıldı.

Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı - Resim : 1
Fatih Süleyman Denizolgun

ÇİFTLİKTE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Süleymancılar tarikatının üçüncü lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılında Beykoz’daki çiftlikte geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından Denizolgun yaşamını yitirdi. Süleymancılar cemaatinin başına Denizolgun’un kız kardeşinin oğlu Alihan Kuriş geçti.

Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı - Resim : 2
Arif Ahmet Denizolgun

SÜLEYMANCILIKTAN KURŞİLİĞE

Alihan Kuriş’in cemaatin yeni lideri olmasının ardından aile arasında tartışmalar yaşanmaya başladı. Yaşamını yitiren Arif Ahmet Denizolgun’un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun 2019 yılında AKP İstanbul Milletvekili oldu. Süleyman Denizolgun son seçimlerde ise meclise tekrar girmedi. Son dönemlerde aile içi yaşadıkları krizleri ifşa etmeye başlayan Denizolgun, Süleymancılar cemaatinde darbe yapıldığını ve artık Süleymancılar değil Kurişilik olarak anılması gerektiğini belirtti.

Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı - Resim : 3
Alihan Kuriş (ortada)

‘HALAM VE KUZENİM ŞÜPHELİ VE SANIK’

Fatih Süleyman Denizolgun, 2016 yılında cemaatlerinde aile içinde ‘darbe yapıldığını’ ve amcası Arif Ahmet Denizolgun’un öldürüldüğünü iddia etti. Denizolgun, geçen ekim ayında “Amcamın cinayeti konusunda; halam Gülderen Kuriş ile kuzenim Ali Erhan Kurişi şüpheli ve sanık durumundadır. Dosyası devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı - Resim : 4

Aylardır aile ve cemaat içinde yaşananlara dair farklı iddialarda bulunan Denizolgun, cemaatin içerisinde kripto FETÖ'cüler olduğunu da iddia etti. Son dönemde Ali Erhan Kuriş’in görüşmelerine ilişkin fotoğraflar paylaşarak iddialarda bulunan Denizolgun, cemaatin AKP ve iktidarla da arasının bozuk olduğunu yazdı.

Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı - Resim : 5

DENİZOLGUNLARDAN SUÇ DUYURUSU

Söz konusu iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatıldığı belirtildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na Arif Ahmet Denizolgun’un kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Fatih Süleyman Denizolgun tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı - Resim : 6

Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı - Resim : 7

Fuat Uğur'dan Çok Konuşulacak İddia: FETÖ ve Adnan Oktar'ın Ardından Sırada Onlar VarFuat Uğur'dan Çok Konuşulacak İddia: FETÖ ve Adnan Oktar'ın Ardından Sırada Onlar VarGüncel

Menzil'de Kardeş İtirafları! Tüm Akçeli İşleri AnlattıMenzil'de Kardeş İtirafları! Tüm Akçeli İşleri AnlattıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cemaat Süleymancılar
Son Güncelleme:
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Bakan Bayraktar 19 Mayıs'ta Gabar'da: Gençlerimiz Geleceğe Umutla Bakıyor Bakan Bayraktar 19 Mayıs'ta Gabar'da: Gençlerimiz Geleceğe Umutla Bakıyor
Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor? Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor?
Kötü Koku Korkunç Gerçeği Ortaya Çıkardı! Geriye Sadece Kemikleri Kalmış... Kötü Koku Korkunç Gerçeği Ortaya Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı
Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı
Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı
Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor
Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak