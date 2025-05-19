Süleymancılar Cemaatinde 'Cinayet' Bilmecesi: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü mü? Soruşturma Başlatıldı

RIFAT KIRCI

Cemaatlerin kitleselleşip güç kazanmasıyla birlikte iç çatışmalara girmeleri gündem oluyor. İsmailağa’da Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün tasfiyesi, Menzil’de kardeşlerin girdiği miras kavgasıyla yaşanan bölünme ardından şimdi de Süleymancılar olarak bilinen cemaat gündemde yerini aldı. Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu ve Eski AKP Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun’un iddiaları ardından cemaate yönelik soruşturma başlatıldı.

Fatih Süleyman Denizolgun

ÇİFTLİKTE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Süleymancılar tarikatının üçüncü lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılında Beykoz’daki çiftlikte geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından Denizolgun yaşamını yitirdi. Süleymancılar cemaatinin başına Denizolgun’un kız kardeşinin oğlu Alihan Kuriş geçti.

Arif Ahmet Denizolgun

SÜLEYMANCILIKTAN KURŞİLİĞE

Alihan Kuriş’in cemaatin yeni lideri olmasının ardından aile arasında tartışmalar yaşanmaya başladı. Yaşamını yitiren Arif Ahmet Denizolgun’un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun 2019 yılında AKP İstanbul Milletvekili oldu. Süleyman Denizolgun son seçimlerde ise meclise tekrar girmedi. Son dönemlerde aile içi yaşadıkları krizleri ifşa etmeye başlayan Denizolgun, Süleymancılar cemaatinde darbe yapıldığını ve artık Süleymancılar değil Kurişilik olarak anılması gerektiğini belirtti.

Alihan Kuriş (ortada)

‘HALAM VE KUZENİM ŞÜPHELİ VE SANIK’

Fatih Süleyman Denizolgun, 2016 yılında cemaatlerinde aile içinde ‘darbe yapıldığını’ ve amcası Arif Ahmet Denizolgun’un öldürüldüğünü iddia etti. Denizolgun, geçen ekim ayında “Amcamın cinayeti konusunda; halam Gülderen Kuriş ile kuzenim Ali Erhan Kurişi şüpheli ve sanık durumundadır. Dosyası devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Aylardır aile ve cemaat içinde yaşananlara dair farklı iddialarda bulunan Denizolgun, cemaatin içerisinde kripto FETÖ'cüler olduğunu da iddia etti. Son dönemde Ali Erhan Kuriş’in görüşmelerine ilişkin fotoğraflar paylaşarak iddialarda bulunan Denizolgun, cemaatin AKP ve iktidarla da arasının bozuk olduğunu yazdı.

DENİZOLGUNLARDAN SUÇ DUYURUSU

Söz konusu iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatıldığı belirtildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na Arif Ahmet Denizolgun’un kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Fatih Süleyman Denizolgun tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi