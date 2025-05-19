Bakan Bayraktar 19 Mayıs'ta Gabar'da: Gençlerimiz Geleceğe Umutla Bakıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs'ı Şırnak Gabar'daki petrol sahasında geçirdi. Bir zamanlar terörle anılan bölgenin bugün Türkiye'nin enerji üretim üssüne dönüştüğünü belirten Bayraktar, "Gençlerimiz artık geleceğe umutla bakıyor" dedi.

Son Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde petrol üretim sahalarında geçirdi. Bir zamanlar güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen bölgenin, artık Türkiye'nin enerji vizyonunda önemli bir yer edindiğini vurgulayan Bayraktar, bölgede yaşanan dönüşüme dikkat çekti.

TV100 muhabiri Canan Altıntaş'a konuşan Bakan Bayraktar, Gabar Dağı'nın terörle değil artık enerji üretimi ve istihdamla anıldığını ifade etti. 2016 yılında başlattıkları yeni enerji vizyonunun bir parçası olarak Türkiye'nin dört bir yanında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine hız verdiklerini hatırlatan Bayraktar, "Gidilmemiş yer bırakmayacağız dedik, Gabar da bunun en net örneği" diye konuştu.

Bakan Bayraktar 19 Mayıs'ta Gabar'da: Gençlerimiz Geleceğe Umutla Bakıyor - Resim : 1

'81 BİN VARİL ÜRETİYORUZ'

Bölgeye bugüne kadar 680 kilometre yol yapıldığını belirten Bayraktar, bu altyapı sayesinde daha önce erişilemeyen alanlarda üretime başlandığını ve günlük 81 bin varil petrol üretimine ulaşıldığını söyledi. Bu sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da büyük bir dönüşümün göstergesi.

Gabar'daki sahalarda şu anda 3.200 kişinin çalıştığını açıklayan Bakan, çalışanların büyük kısmının bölge halkından oluştuğunu, bu yönüyle projenin yerel kalkınmaya doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Bayraktar, "Bölge güvenli hale geldikçe gençlerimiz geleceğe umutla bakıyor. Burada olmak, bu gelişmelere tanıklık etmek çok gurur verici" dedi.

Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gaza Zam Var mı?Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gaza Zam Var mı?Ekonomi

Avrupa'dan Sonra Türkiye'de de Elektrik Krizi Olur mu? Bakan Bayraktar AçıkladıAvrupa'dan Sonra Türkiye'de de Elektrik Krizi Olur mu? Bakan Bayraktar AçıkladıGüncel

Kaynak: tv100

Etiketler
Alparslan Bayraktar Petrol
Son Güncelleme:
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran 'Atatürk' Sorusu! Herkes Yanlış Biliyormuş Kim Milyoner'e Damga Vuran 'Atatürk' Sorusu
Çocuk Parkını Kana Buladılar! 1 Ölü, 1'i Çocuk 3 Yaralı Çocuk Parkını Kana Buladılar! 1 Ölü, 3 Yaralı
Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı
Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı
Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı
Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor
Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak