Bakan Bayraktar 19 Mayıs'ta Gabar'da: Gençlerimiz Geleceğe Umutla Bakıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde petrol üretim sahalarında geçirdi. Bir zamanlar güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen bölgenin, artık Türkiye'nin enerji vizyonunda önemli bir yer edindiğini vurgulayan Bayraktar, bölgede yaşanan dönüşüme dikkat çekti.

TV100 muhabiri Canan Altıntaş'a konuşan Bakan Bayraktar, Gabar Dağı'nın terörle değil artık enerji üretimi ve istihdamla anıldığını ifade etti. 2016 yılında başlattıkları yeni enerji vizyonunun bir parçası olarak Türkiye'nin dört bir yanında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine hız verdiklerini hatırlatan Bayraktar, "Gidilmemiş yer bırakmayacağız dedik, Gabar da bunun en net örneği" diye konuştu.

'81 BİN VARİL ÜRETİYORUZ'

Bölgeye bugüne kadar 680 kilometre yol yapıldığını belirten Bayraktar, bu altyapı sayesinde daha önce erişilemeyen alanlarda üretime başlandığını ve günlük 81 bin varil petrol üretimine ulaşıldığını söyledi. Bu sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da büyük bir dönüşümün göstergesi.

Gabar'daki sahalarda şu anda 3.200 kişinin çalıştığını açıklayan Bakan, çalışanların büyük kısmının bölge halkından oluştuğunu, bu yönüyle projenin yerel kalkınmaya doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Bayraktar, "Bölge güvenli hale geldikçe gençlerimiz geleceğe umutla bakıyor. Burada olmak, bu gelişmelere tanıklık etmek çok gurur verici" dedi.

Kaynak: tv100