Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran 'Atatürk' Sorusu! Herkes Yanlış Biliyormuş

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Atatürk sorusuna yanıt veren yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu. Herkesin yanlış bildiği Atatürk detayı çok konuşuldu. İşte o soru ve cevabı…

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran 'Atatürk' Sorusu! Herkes Yanlış Biliyormuş

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışmacının yanlış yanıt verdiği ‘Atatürk’ sorusu gündem oldu.

Yarışmacıya ‘Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Kemal’ adını veren matematik öğretmeninin adı hangisidir?’ sorusu yönetildi.

Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran 'Atatürk' Sorusu! Herkes Yanlış Biliyormuş - Resim : 1

YANLIŞ CEVAP ŞOKE ETTİ

Yarışmacı, soruya ‘Kemal’ yanıtını verdi ancak cevap yanlış çıktı. Sorunun şıklarında Mehmet, Kemal, Ali Rıza ve Mustafa isimleri yer aldı. Çok sayıda joker hakkı bulunmasına rağmen kullanmayan yarışmacı soruya ‘Kemal’ yanıtını verdiği an hayatının şokunu yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran 'Atatürk' Sorusu! Herkes Yanlış Biliyormuş - Resim : 2

BİLEN ÇOK AZMIŞ

Sorunun doğru cevabı ‘Mustafa’ çıktı. Yarışmacının soruyu yanlış bilmesinin ardından stüdyoya da hayrete düştü.

Oktay Kaynarca, doğru cevabı şu sözlerle açıkladı: Öğretmeni diyor ki: ‘İkimizin de adı Mustafa. Seninki Mustafa Kemal olsun.’

Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran 'Atatürk' Sorusu! Herkes Yanlış Biliyormuş - Resim : 3

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Yanlış cevap sonrası yarışmacı ise ‘Çok üzüldüm böyle bir soruda elendiğim için. Bir sürü de jokerim vardı. Hiç stres yönetimi yapamadım’

TEPKİ TOPLADI

Soruyu çok sayıda kişinin yanlış bildiği ortaya çıkarken, sosyal medyada yarışmacıya ‘Bu yarışma bence Türkiye'nin yıllar içerisinde geçirdiği dönüşümün en büyük yansımasıdır’, ‘Ben de bilmiyorum’, ‘Mustafaydı bunu ilk okul 5 te öğretmişlerdi’, ‘Çok büyük bir kayıp’ gibi yorumlar yapıldı.

Yarışmacı yanlış cevap sonrası 5 bin liralık ödül ile yarışmaya veda etti.

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