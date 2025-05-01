Avrupa'dan Sonra Türkiye'de de Elektrik Krizi Olur mu? Bakan Bayraktar Açıkladı

Daha önce Avrupa'da yaşanan elektrik krizinin Türkiye’yi etkileyebilecek boyutta olduğunu açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’tan yeni bir açıklama daha geldi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını söyledi.

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İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika’da yaşanan elektrik krizi sonrasında gözler Türkiye’de de benzer bir krizin yaşanıp yaşanmayacağına çevrilmişti.

'HİÇBİR SORUN YOK'

Daha önce ‘Bizde Avrupa Sistemi'ne bağlıyız. Şu anda sıkıntıdan etkilenmedik ama bizi etkileyecek boyutta. Çünkü biz de Avrupa'nın sitemine bağlıyız. Allah'tan biz en uçtayız’ açıklamasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Avrupa'dan Sonra Türkiye'de de Elektrik Krizi Olur mu? Bakan Bayraktar Açıkladı - Resim : 1

Bakan Bayraktar Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını belirtti.

'BÜYÜK SIKINTI'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar şunları söylemişti: Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey.

NE OLMUŞTU?

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika’da dün yaşanan elektrik krizi sonrasında İspanya’da ohal ilan edilmiş, tren ve uçak seferleri acilen durdurulmuştu.

Bakan Bayraktar Açıkladı! Avrupa’daki Elektrik Krizi Türkiye’yi Etkiler mi?Bakan Bayraktar Açıkladı! Avrupa’daki Elektrik Krizi Türkiye’yi Etkiler mi?Güncel

Kaynak: AA

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Avrupa Alparslan Bayraktar İspanya Elektrik
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