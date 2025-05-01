Devlet Hastanesi’nde Yangın! Hastalar Tahliye Edildi

Tunceli Devlet Hastanesi’nde, zemin katta bulunan oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde yangın çıktı. Hastalar, tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Son Güncelleme:

Tunceli Devlet Hastanesi'nin zemin katında, oksijen tüplerinin dolumunun yapıldığı bölümde sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangınla birlikte hastane binasını yoğun duman sardı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Hastanede tedavi gören yaklaşık 40 hasta, sedyeler ve yataklar yardımıyla açık otopark alanına güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada biriken dumanın tahliyesi için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tunceli Yangın
Son Güncelleme:
İklim ve Çevre Sivil Toplum Kuruluşlarından 1 Mayıs Mesajı İklim ve Çevre Sivil Toplum Kuruluşlarından 1 Mayıs Mesajı
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Taksim'de '1 Mayıs' Hareketliliği! Gözaltılar Var Taksim'de '1 Mayıs' Hareketliliği! Gözaltılar Var
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor
Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu