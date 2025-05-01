Devlet Hastanesi’nde Yangın! Hastalar Tahliye Edildi
Tunceli Devlet Hastanesi’nde, zemin katta bulunan oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde yangın çıktı. Hastalar, tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tunceli Devlet Hastanesi'nin zemin katında, oksijen tüplerinin dolumunun yapıldığı bölümde sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.
Yangınla birlikte hastane binasını yoğun duman sardı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Hastanede tedavi gören yaklaşık 40 hasta, sedyeler ve yataklar yardımıyla açık otopark alanına güvenli şekilde tahliye edildi.
Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada biriken dumanın tahliyesi için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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