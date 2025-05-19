Kötü Koku Korkunç Gerçeği Ortaya Çıkardı! Geriye Sadece Kemikleri Kalmış...

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartmanın zemin katından yayılan kötü kokular üzerine yapılan ihbar, uzun süre önce yaşandığı tahmin edilen bir ölümü gün yüzüne çıkardı. Polis ekiplerinin eve girmesiyle, yalnız yaşayan Irak uyruklu bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Rasathane Mahallesi’nde bulunan apartmandaki komşular, bir aydır süregelen kötü kokudan rahatsız olarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kokunun kaynağını tespit etmek için zemin kattaki daireye girdi.

AYLAR ÖNCE ÖLMÜŞ

Evde yalnız yaşadığı belirlenen 60 yaşlarındaki Adil Abdul Maher Muhsin’in yaklaşık 1,5 ila 2 ay önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İlk incelemelerde, cesedin tamamen çürüdüğü ve sadece kemiklerin kaldığı tespit edildi.

Adil Abdul Maher Muhsin’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'DEN BENZER BİR HİKAYE...

Yaşanan olay akıllara İzmir'de hayatını kaybeden yaşlı kadını hatırlattı. Bu yılın şubat ayında yaşanan olayda, Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan (87) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaşmıştı. Kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtilmişti. Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenilmişti.

Yıllardır öldüğünü kimsenin fark etmediği yaşlı kadının hikâyesi, okuyanları derinden yaralamış ve Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Kaynak: İHA