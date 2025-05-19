Biden’ı Yıkan Hastalık! Çok Geç Ortaya Çıktı, Hemen Tedaviye Başlayacak

Geçen hafta idrar semptomlarında prostat nodülü bulunan Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın agresif prostat kanseri olduğu ortaya çıktı. Yakın zamanda tedaviye başlayacağı açıklanan Biden’ı ABD Başkanı Donald Trump ‘Geçmiş olsun’ mesajı gönderdi.

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Biden’ı Yıkan Hastalık! Çok Geç Ortaya Çıktı, Hemen Tedaviye Başlayacak

Eski ABD Başkanı Joe Biden’un tahlillerinde geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunmuştu. Doktorların muayene ettiği Biden’a 16 Mayıs Cuma günü agresif prostat kanseri teşhisi konuldu.

Biden’ı Yıkan Hastalık! Çok Geç Ortaya Çıktı, Hemen Tedaviye Başlayacak - Resim : 1

TEDAVİYE BAŞLAYACAK

Biden'ın ofisinden sağlık durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada hastalığı kesinleşen Biden’ın yakın zamanda tedaviye başlayacağı ifade edildi.

Kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı belirtildi.

Biden’ı Yıkan Hastalık! Çok Geç Ortaya Çıktı, Hemen Tedaviye Başlayacak - Resim : 2

TRUMP'TAN MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak Biden'ın adına bir ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.

Trump şunları söyledi: Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz.

Kaynak: AA

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