Habertürk, Show TV ve HT Bloomberg'de Yeni Dönem! Ciner Holding Resmen Can Yayın Holding Oldu, Hepsi Değişti

Ciner Yayın Holding’in tüm hisseleri, yapılan devir işlemleriyle birlikte Can Grubu’na geçti. Devir sürecinin tamamlanmasının ardından holdingin unvanı da değiştirildi. Yeni dönemde faaliyetlerine Can Yayın Holding adıyla devam edileceği açıklandı.

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Can Yayın Holding’in yeni yönetim kurulu yapılanmasında Mehmet Kenan Tekdağ Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldı. Mehmet Şakir Can Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken, Kemal Can Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

YAYINCI ŞİRKETLERDE DE YENİ YÖNETİM YAPILANMASI

Devir işlemlerinin ardından yalnızca holdingde değil, bünyesindeki yayıncı şirketlerde de yönetim yapıları yenilendi. Habertürk TV, Haberturk.com, Show TV, HT Bloomberg ve HT Spor gibi medya kanallarının bağlı bulunduğu şirketlerin yönetim kurulları da yeniden şekillendirildi.

Bu kapsamda; Mehmet Kenan Tekdağ Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Şakir Can Başkan Vekili, Kemal Can ve Dr. Avukat Özgün Öztunç ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, yeni yönetim kuruluna ilişkin açıklama yaptı. Tekdağ'ın açıklaması şöyle:

"Değerli Arkadaşlarım…

Bildiğiniz üzere Ciner Yayın Holding'in hisselerinin Can Grubu'na devrinin hukuki ve fiili olarak tamamlanmış olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştım.

Devir sonrasında gerek Ciner Yayın Holding'de ve gerekse iştiraki yayıncı şirketlerde genel kurullar da tamamlanmış ve buna bağlı olarak yönetim kurulları da değişmiştir.

TEKDAĞ YENİDEN BAŞKAN

Buna göre; Ciner Yayın Holding'in ismi Can Yayın Holding olarak değiştirilmiş ve Can Yayın Holding'in yeni yönetim kurulu; Mehmet Kenan Tekdağ (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Şakir Can (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kemal Can (Yönetim Kurulu Üyesi)

şeklinde oluşturulmuştur.

Aynı şekilde yayın mecralarımızın sahibi ve yayıncısı olan şirketlerimizde de yönetim kurulları yeniden oluşturulmuştur.

TV KANALLARI VE HABER SİTESİNDE YENİ DÖNEM

Buna göre; Habertürk TV, Haberturk.com,

Show TV, HT Bloomberg ve HT Spor kanallarımızın yönetim kurulları;

Mehmet Kenan Tekdağ (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Şakir Can (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kemal Can (Yönetim Kurulu Üyesi) Dr. Avukat Özgün Öztunç (Yönetim Kurulu üyesi) şeklinde teşkil edilmiştir.

Yeni dönemin Can Medya Grubumuza ve tüm mensuplarımıza hayırlı başarılar getirmesi temennisiyle bilgilerinizi rica ederim.

Kaynak: Haber Merkezi