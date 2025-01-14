Ciner'den Habertürk ve SHOW TV'yi Satın Almıştı: Medya Hamlesinin Ardından Can Holding Gözü Oraya Çevirdi
Ciner Yayın Grubu'nu satın alarak Habertürk, SHOW TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi önemli medya kuruluşlarının yeni sahibi olan Can Holding'den bir yatırım hamlesi daha geldi. Can Holding iştiraki Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., Formula 1 yönetimiyle önemli bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Can Holding, geçen haftalarda medya sektöründe dikkat çekici bir adım atarak Ciner Yayın Grubu'nu satın almıştı. Bu satın almayla birlikte Habertürk, SHOW TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi önemli medya kuruluşlarının yeni sahibi olmuştu. Ciner Yayın Grubu'nu satın almasının ardından Can Holding'den bir dev yatırım hamlesi daha geldi.
GÖRÜŞMELER SONA ERDİ
İstanbul Park'ın işletme hakkını elinde bulunduran Can Holding iştiraki Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., Formula 1 yönetimiyle önemli bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Park için ihaleyi kazanan Can Holding iştiraki Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. Formula 1 yönetimi ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.
1 AY İÇİNDE İMZALAR ATILACAK
Gazeteci İlhan Tüysüz, sosyal medya hesabı üzerinden Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. ve Formula 1 yönetimi, İstanbul Park'ın 2026 Formula 1 takviminin dahil edilmesi konusunda uzlaştığını açıkladı. Anlaşmanın resmiyet kazanması için önemli bir süreç devam ediyor diyen Tüysüz, 1 ay içerisinde devletin Formula 1 yönetimine teminat mektubu vermesi halinde resmi imzaların atılacağını açıkladı.
"KRİTİK BİR SÜREÇTEYİZ"
Tüysüz sosyal medya hesabından, “Türkiye, Formula 1 takviminde olacak mı? Domenicali’nin açıklamasından sonra birkaç telefon görüşmesi yaptım. F1 Yönetimi ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak şöyle bir durum var. Devlet olarak; 1 ay içinde teminat mektubu vermemiz gerekiyor. İşin resmiyet kazanmama nedeni bu. Teminat mektubunu verirsek, İstanbul GP, 2026 F1 takviminde olacak. Kritik süreçteyiz.” açıklamasında bulundu.