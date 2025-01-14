Ciner'den Habertürk ve SHOW TV'yi Satın Almıştı: Medya Hamlesinin Ardından Can Holding Gözü Oraya Çevirdi

"KRİTİK BİR SÜREÇTEYİZ"

Tüysüz sosyal medya hesabından, “Türkiye, Formula 1 takviminde olacak mı? Domenicali’nin açıklamasından sonra birkaç telefon görüşmesi yaptım. F1 Yönetimi ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak şöyle bir durum var. Devlet olarak; 1 ay içinde teminat mektubu vermemiz gerekiyor. İşin resmiyet kazanmama nedeni bu. Teminat mektubunu verirsek, İstanbul GP, 2026 F1 takviminde olacak. Kritik süreçteyiz.” açıklamasında bulundu.