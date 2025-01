Ciner'den Habertürk ve SHOW TV'yi Satın Almıştı: Medya Hamlesinin Ardından Can Holding Gözü Oraya Çevirdi

GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

İstanbul Park'ın işletme hakkını elinde bulunduran Can Holding iştiraki Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., Formula 1 yönetimiyle önemli bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Park için ihaleyi kazanan Can Holding iştiraki Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. Formula 1 yönetimi ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.