Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Ankara'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı

Başkentte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Milli Müdafaa Caddesi, GMK Bulvarı ve çevre yollar dahil birçok cadde ve sokak, saat 08.00’den itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Ankara'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, bugün saat 08:00’den itibaren şehir merkezindeki bazı ana arterler ve bağlı sokaklar trafiğe kapatıldı.

Kapatılan yollar arasında Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile bu yollara açılan tüm cadde ve sokaklar yer alıyor. Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanması ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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