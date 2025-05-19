Gasp, Kaza, Kaçış: Kırıkkale'de Sokaklar Savaş Alanına Döndü

Kırıkkale, akşam saatlerinde adeta bir aksiyon filmine sahne oldu. Gürler Mahallesi’nde başlayan olaylar zinciri, 5 kişinin yaralanması ve 7 aracın hasar görmesiyle sonuçlandı. 21 yaşındaki alkollü M.Y., önce patronunu darp ederek gasp etti, ardından peş peşe araç çalıp şehirde korku dolu anlar yaşattı.

TARTIŞMA GASPLA SONLANDI, KAOS BAŞLADI

Kadın kuaförü Y.T. (37), yanında çalışmaya başlayan M.Y. ile birlikte bir kafede vakit geçirdikten sonra dönüş yolunda aracın içinde tartışmaya başladı. Alkollü olduğu tespit edilen M.Y., patronunu darp ederek cebindeki 19 bin lirayı gasp etti. Bununla da yetinmeyen genç, sahte plakalı Peugeot marka aracı da alarak olay yerinden uzaklaştı.

SERVİSE ÇARPIP ŞOFÖRÜ DE GASP ETTİ

Alparslan Türkeş Bulvarı’na geçen M.Y., Dispanser Kavşağı’nda 71 S 0039 plakalı bir okul servisine çarptı. Kazada B.C.A., B.C., R.Z. ve H.U. yaralandı. Servis şoförü N.K.’nin araçtan inmesiyle ikinci bir gasp olayı yaşandı. M.Y., bu kez minibüsü çalarak kaçışını sürdürdü.

Yaklaşık 4 kilometre süren ikinci kaçış, Otogar Köprüsü’nde son buldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Y., minibüsü devirdikten sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Hastanedeki alkol testinde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

7 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Kadın kuaförü Y.T. ile birlikte yaralanan toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sırasında park halindeki 7 araçta da ciddi maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, şehirde büyük paniğe neden olan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA