AFAD Açıkladı: Çanakkale'de Deprem Meydana Geldi

Çanakkale'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

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AFAD Açıkladı: Çanakkale'de Deprem Meydana Geldi

Çanakkale'de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 03.43'te gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD Açıkladı: Çanakkale'de Deprem Meydana Geldi - Resim : 1

AFAD, Ege Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Sarsıntı 7 km derinlikte kaydedildi.

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Ege Denizi'nde 4.6 Büyüklüğünde DepremEge Denizi'nde 4.6 Büyüklüğünde DepremGüncel

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Kaynak: Haber Merkezi

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