AFAD Açıkladı: Çanakkale'de Deprem Meydana Geldi
Çanakkale'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Çanakkale'de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 03.43'te gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Sarsıntı 7 km derinlikte kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [253.94 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-05-19
Saat:03:43:29 TSİ
Enlem:38.90472 N
Boylam:23.20917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OGzs977Qma@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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Kaynak: Haber Merkezi
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