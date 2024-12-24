Can Holding'in Sahibi Kemal Can'a Satılan Ciner Medya İçin Bomba İddia! Flaş Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu Detayı
Turgay Ciner'in medya grubunu satışıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun da bir dönem grubu satın almak istediğini ancak anlaşma sağlanamadığını ifade etti.
Kaynak: fatihaltayli.com
Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding, Turgay Ciner tarafından Can Holding’e devredildi. Altaylı, satışın yaklaşık 800 milyon dolarlık bir bedelle gerçekleştiğini öne sürdü.
"HABERTÜRK'TE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR"
Altaylı, yazısında Ciner Medya Grubu'nun yönetim yapısını değerlendirdi. Habertürk televizyonu, radyosu ve internet sitesinin Kenan Tekdağ yönetiminde olduğunu, Show TV ve Bloomberg HT’nin ise Didem Ciner’in sorumluluğunda olduğunu belirtti. Altaylı, Kenan Tekdağ’ın Can Holding ile yakın bağları nedeniyle, grubun yayın politikasında bir değişiklik beklemediğini dile getirdi. "Habertürk’te şimdiye kadar nasıl bir çizgi izlendi ise bundan sonra da benzer şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.
800 MİLYON DOLAR İDDİASI
Altaylı, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun daha önce Ciner Grubu’nu satın almak istediğini ancak bu konuda bir uzlaşmaya varılamadığını söyledi. Satışın sonunda Can Holding’e gerçekleştiğini belirten Altaylı, "Can Holding’in açıklanmayan ancak 800 milyon dolara yakın olduğu iddia edilen bir bedelle grubu devraldığı konuşuluyor" dedi.
"CİNER'İN ARTIK KAFASI RAHAT"
Fatih Altaylı, Turgay Ciner’in medya grubuyla son yıllarda aktif olarak ilgilenmediğini ve satışın ardından artık daha rahat bir pozisyona geçtiğini ifade etti. Altaylı, yeni dönemde grubun başında Kenan Tekdağ’ın kalacağını ve yayın politikasının büyük oranda aynı şekilde süreceğini vurguladı.