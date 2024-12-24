Can Holding'in Sahibi Kemal Can'a Satılan Ciner Medya İçin Bomba İddia! Flaş Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu Detayı

800 MİLYON DOLAR İDDİASI

Altaylı, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun daha önce Ciner Grubu’nu satın almak istediğini ancak bu konuda bir uzlaşmaya varılamadığını söyledi. Satışın sonunda Can Holding’e gerçekleştiğini belirten Altaylı, "Can Holding’in açıklanmayan ancak 800 milyon dolara yakın olduğu iddia edilen bir bedelle grubu devraldığı konuşuluyor" dedi.

"CİNER'İN ARTIK KAFASI RAHAT"

Fatih Altaylı, Turgay Ciner’in medya grubuyla son yıllarda aktif olarak ilgilenmediğini ve satışın ardından artık daha rahat bir pozisyona geçtiğini ifade etti. Altaylı, yeni dönemde grubun başında Kenan Tekdağ’ın kalacağını ve yayın politikasının büyük oranda aynı şekilde süreceğini vurguladı.