Iğdır'da Öğrenci Yurdunda Yangın! Hepsi Gözyaşlarına Boğuldu

Iğdır'da bir öğrenci yurdunun çatı katında yangın büyük panik yaratırken, yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Çatıda oluşan hasar sonrasında öğrenciler geçici olarak başka yurtlara yerleştirildi.

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Iğdır'da yer alan bir öğrenci yurdunda çıkan yangın büyük panik yarattı. Yurdun çatı katında dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

Iğdır’da İrfan Caddesi’ndeki 5 katlı bir kız öğrenci yurdunun çatı katında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın panik yarattı.

Tadilat sırasında çıktığı iddia edilen yangın sonrasında öğrenciler, görevlilerin uyarısıyla yurdu boşalttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öğrencilerin geçici olarak başka yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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