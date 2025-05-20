Eski Eşi Sokak Ortasında Öldürmüştü! Bahar Aksu Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu

Şişli'de eski eşi Bahar Aksu’yu arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalışan ve genç kadını öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl hapis cezası talep edildi.

Son Güncelleme:

Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı. Bahar Aksu'yu öldüren katil zanlısı Rüstem Elibol ve diğer 3 şüpheli hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Eski Eşi Sokak Ortasında Öldürmüştü! Bahar Aksu Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu - Resim : 1

4 YILDAN 14 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Öte yandan şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eski Eşi Sokak Ortasında Öldürmüştü! Bahar Aksu Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

5 Mayıs Pazartesi günü Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde işe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Eski Eşi Sokak Ortasında Öldürmüştü! Bahar Aksu Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu - Resim : 3

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahar Aksu Cinayetinde Yeni Görüntü... Keşif Yapıp 4 Kişi Olarak Geri Dönmüşler! Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya ÇıktıBahar Aksu Cinayetinde Yeni Görüntü... Keşif Yapıp 4 Kişi Olarak Geri Dönmüşler! Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya ÇıktıGüncel

Bahar Aksu Cinayetinde Flaş Gelişme! 4 Şüpheli TutuklandıBahar Aksu Cinayetinde Flaş Gelişme! 4 Şüpheli TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Şişli
Son Güncelleme:
‘Can Atalay’ Krizi Büyüyor! Meclis’te Tansiyon Yükseldi ‘Can Atalay’ Krizi Büyüyor! Meclis’te Tansiyon Yükseldi
Şirin Görüntünün Altında Büyük Tehlike! Apar Topar Toplatıldı Şirin Görüntünün Altında Büyük Tehlike! Apar Topar Toplatıldı
Burcunuzun Karanlık Yüzünü Tanıyor Musunuz? İşte Kimsenin Kabul Etmek İstemediği Gerçekler Burcunuzun Karanlık Yüzünü Tanıyor Musunuz? İşte Kimsenin Kabul Etmek İstemediği Gerçekler
Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat, 'Daha İyi Fırsat' Diyerek Duyurdular Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat