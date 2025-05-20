Eski Eşi Sokak Ortasında Öldürmüştü! Bahar Aksu Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu

Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı. Bahar Aksu'yu öldüren katil zanlısı Rüstem Elibol ve diğer 3 şüpheli hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

4 YILDAN 14 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Öte yandan şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

5 Mayıs Pazartesi günü Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde işe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA