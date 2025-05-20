‘Can Atalay’ Krizi Büyüyor! Meclis’te Tansiyon Yükseldi

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "yok hükmünde" kararını Meclis’te okutmasının ardından Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oturum yönetme görevi verilmiyor.

Karaca’ya bu hafta da görev verilmemesi, muhalefet cephesinde tepkilere yol açtı. CHP’li milletvekillerinin, durumu protesto etmek amacıyla Genel Kurul’da protestoya hazırlandığı öğrenildi.

Protestonun, Meclis’te yapılacak Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimi oturumunda gerçekleşmesi beklenirken, gelişmeleri önceden öğrenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kritik oturumu bizzat kendisi açtı.

CHP’DEN İTİRAZ GELDİ

Oturum başlamadan hemen önce CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bazı CHP milletvekilleri, Genel Kurul’da "karar yeter sayısı" bulunmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Ancak Kurtulmuş, salonu gözlemleyerek, “Genel Kurul’a baktığımda yeterli sayıda milletvekili olduğunu görüyorum” diyerek oturuma devam etti.

OTURUMA ARA VERİLDİ

İtirazlar bununla sınırlı kalmadı. Diğer muhalefet partilerinden de benzer yönde tepkiler gelince, Kurtulmuş tartışmaları yatıştırmak için oturuma 10 dakikalık ara verdi.