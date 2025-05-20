Sırrı Süreyya Önder'in Yerine Kim Geçecek? İşte TBMM Başkanvekilliği İçin Öne Çıkan İki İsim

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yeni süreç başladı. Sürecin en kritik gündemlerinden biri ise Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesiyle boşalan DEM Parti'nin TBMM Başkanvekili koltuğuna kimin oturacağı. Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre iki isim öne çıkıyor. İşte detaylar...

Baran Şenel Baran Şenel
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Sırrı Süreyya Önder'in Yerine Kim Geçecek? İşte TBMM Başkanvekilliği İçin Öne Çıkan İki İsim

BARAN ŞENEL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından, Meclis Başkanvekilliği görevine kimin getirileceği merak konusu oldu.

DEM Parti’nin henüz bu yönde net bir karar almadığı öğrenilirken, yeni dönemde koltuğa oturacak ismin Mayıs ayı sonunda yapılacak seçimlerle netleşmesi bekleniyor.

ÖNDER’İN VEFATIYLA KOLTUK BOŞALDI

15 Nisan’da geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ve 18 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder’in ardından, Meclis Başkanvekilliği görevinde oluşan boşluğun nasıl doldurulacağı netleşmeye başladı.

DEM Parti’nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği kapalı grup toplantısında, bu görev için yeni bir ismi belirleyeceği ifade edildi.

ADAYLAR ARASINDA BULDAN VE SANCAR ÖN PLANDA

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, DEM Parti içinde Meclis Başkanvekilliği görevi için 2 isim öne çıkmış durumda.

Eski Eş Genel Başkanlardan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın gündemde olduğu belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder'in Yerine Kim Geçecek? İşte TBMM Başkanvekilliği İçin Öne Çıkan İki İsim - Resim : 1
Pervin Buldan

Buldan’ın, Önder’le birlikte geçmişte yürüttüğü çalışmalar ve deneyimi nedeniyle en güçlü aday olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Sırrı Süreyya Önder'in Yerine Kim Geçecek? İşte TBMM Başkanvekilliği İçin Öne Çıkan İki İsim - Resim : 2
Mithat Sancar
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Kaynak: Haber Merkezi

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