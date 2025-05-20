Ahmet Mattia Minguzzi Davasında Vicdanları Yaralayan Karar! Bıçak Suç Aleti Sayılmadı

Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında vicdanları yaralayan bir gelişme yaşandı. 15 yaşındaki Ahmet’i bıçaklayan B.B..’nin kullandığı bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı belirlendi.

KRİMİNAL RAPOR ÇIKTI

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu ifade edildi.

YASAK NİTELİĞİ TAŞIMIYOR

Bıçağın nitelik olarak 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' da belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı vurgulandı.

TAKİPSİZLİK KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun yasal unsurları oluşmadığını belirterek B.B. hakkında 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan takipsizlik kararı verdi.

Kaynak: DHA