Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı, Rahat Tavırları Kan Dondurdu! Katilleri Minguzzi’yi Öldüren Bıçağı Böyle Almış

Türkiye'yi derinden sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sanıkların cinayetten önce pazarda bir tezgahtan bıçak aldıkları anlar yer aldı. Şahısların rahat tavırları ise tüyler ürpertti.

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Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava sürerken, yeni görüntüler ortaya çıktı.

BIÇAĞI ALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların olay öncesinde pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarının güvenlik kameralarına yansıdığını belirtmişti. Avukat Epözdemir, "Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir" ifadelerini kullanmıştı.

RAHAT TAVIRLARI KAN DONDURDU

Söz konusu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldıran ve tekme atan B.B. ve U.B.'nin pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yürümeye devam ettikleri görüldü. Şahısların rahat tavırlarla hareket etmeleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor. Davanın 8 Mayıs'ta görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 20 Haziran 2025 tarihine ertelendi.

Minguzzi Cinayetinde Kan Donduran Yeni Görüntüler: Öldürmeden Önce Pazarda Dakikalarca Mattia Ahmet'i Aramış!Minguzzi Cinayetinde Kan Donduran Yeni Görüntüler: Öldürmeden Önce Pazarda Dakikalarca Mattia Ahmet'i Aramış!Güncel

Kaynak: İHA

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