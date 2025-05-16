Minguzzi Ailesine Yönelik Tehditlere Üç Ayrı Kamu Davası!

Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde acı ailesine yönelik tehdit, hakaret ve mezarına yapılan saldırıyla ilgili hukuki süreçte üç ayrı kamu davası açıldı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla davaların detaylarını paylaştı.

3 AYRI KAMU DAVASI

Epözdemir, cinayetin ardından müvekkillerine tehditler savuran, failleri ve cinayeti öven 18 yaşından küçük 5 şüpheli hakkında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların tutuklandığını ve haklarında iddianame hazırlandığını duyurdu. Söz konusu kişiler hakkında “Suçu ve suçluyu övmek” ile “Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” suçlarından Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde kamu davası açıldığı, duruşmanın 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:45’te yapılacağı belirtildi.

Yine ailenin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi ve hakarete uğraması nedeniyle 18 yaşından büyük 2 tutuklu sanık hakkında da “Hakaret, suçu ve suçluyu övme, birden fazla kişiyle tehdit” suçlamalarıyla Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Bu davanın ilk duruşmasının 11 Haziran 2025 tarihinde saat 14:00’te görüleceği açıklandı.

Öte yandan, Minguzzi’nin mezarına 10 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen saldırı ile ilgili de bir kişi hakkında “İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme” suçundan dava açıldı. Bu dava kapsamında ilk duruşma Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 Mayıs 2025’te saat 11:55’te yapılacak.

Kaynak: ANKA