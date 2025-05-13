Aileyi Tehdit Etmişlerdi... Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Flaş Gelişme! Hapis Talep Edildi

Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde tüm ülke adalet beklerken, 15 yaşındaki Mattia'nın mezarının parçalanması ve Minguzzi ailesinin tehdit edilmesi gibi olaylar büyük tepki topladı. Son olarak, aileye tehditlerde bulunan 5 suça sürüklenen çocuk hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede şüpheliler hakkında "birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçları dolayısıyla 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. adlı şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme attı.

Minguzzi, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava devam ediyor.

Kaynak: İHA