Mattia Ahmet Minguzzi’nin İsmi Spor Tesisinde Yaşatılacak! Annesinden Yürek Yakan Konuşma

Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi Pendik Belediyesi’nin inşa ettiği spor kompleksine verildi. Ahmet Minguzzi’nin açılış törenine katılan annesi Yasemin Minguzzi gözyaşları içinde mücadelesine devam edeceğini belirtti.

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Ölümü Türkiye’nin yüreğini yakan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava sürerken Pendik Belediyesi, minik Ahmet’in ismini Ahmet Yesevi Mahallesi’nde inşa ettiği spor kompleksine verdi.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin İsmi Spor Tesisinde Yaşatılacak! Annesinden Yürek Yakan Konuşma - Resim : 1

Mattia Ahmet Minguzzi’nin törene katılan annesi Yasemin Minguzzi duygusal anlar yaşadı. Anne Minguzzi, ‘Yas sürecine giremeden, bir Ahmet gitti, diğer Ahmetler gitmesin diye büyük bir mücadele ile karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Hala ayakta durmaya çalışıyorum’ diye konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin İsmi Spor Tesisinde Yaşatılacak! Annesinden Yürek Yakan Konuşma - Resim : 2

'GÜZEL BİR KAVUŞMA OLACAK'

Minguzzi, şöyle konuştu: Söyleyebilecek bir şeyim yok çünkü yas sürecine giremeden, bir Ahmet gitti, diğer Ahmetler gitmesin diye büyük bir mücadele ile karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Hala daha ayakta durmaya çalışıyorum. Güzel bir kavuşma olacak buna inanıyorum. Allah'a inanıyorum, Ahmet'e inanıyorum. Bakanımıza ve başkanımıza çok teşekkür ederim, her şey çok güzel olmuş, inşallah hayırlara vesile olur.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin İsmi Spor Tesisinde Yaşatılacak! Annesinden Yürek Yakan Konuşma - Resim : 3

'TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜ OLACAK'

Törende konuşan AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da konuşması sırasında gözyaşlarına engel olamadı. Durgut, ‘Ahmet'in annesinin çok güzel ifade ettiği gibi dünyaya bir misyonla gönderilmiş bir ruh. Ben bunu onu tanıdıkça annesinden dinledikçe çok hissettim.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin İsmi Spor Tesisinde Yaşatılacak! Annesinden Yürek Yakan Konuşma - Resim : 4

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Kaynak: İHA

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