Manisa'da Hırsızlık Yaptı, Bursa'da Yakalandı
Manisa’da hırsızlık suçundan aranan genç, Bursa’da yakalandı. Hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, adli süreç için Manisa’ya getirildi.
Manisa’da, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki B.K., Bursa’da yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan B.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Kaynak: İHA
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