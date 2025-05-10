Otomobillerin Üzerine Ağaç Dalı Düştü
Kayseri’de aniden çıkan fırtına, park halindeki araçlara zarar verdi. Kırılan ağaç dalı, iki otomobilin üzerine düşerek camlardan birini parçaladı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kayseri’de fırtınadan dolayı kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar, park halindeki araçlara zarar verdi. Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta yaşanan olayda, rüzgar nedeniyle kırılan bir ağaç dalı, iki otomobilin üzerine düştü. Düşen dal araçlardan birinin camını kırarak maddi hasara yol açtı.
Kaynak: İHA
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