Bariyerlere Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

İnegöl girişinde meydana gelen kazada otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü hafif yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bariyerlere Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere ve yol tabelasına çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Erman S. (30) idaresindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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